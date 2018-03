Alerte brandweerman voorkomt zware brand bij buren 01 maart 2018

In de Hoppestraat in Sint-Andries, bij Brugge, is gisterenavond omstreeks 18.45 uur brand uitgebroken in de garage van een woning. De bewoners hadden recent hun kachel uitgekuist en hadden een pot met asresten in hun garage laten staan. Wellicht stond de pot te dicht bij een gordijn, want door de restwarmte vatte het stuk textiel vuur.





Een alerte buurman, tevens pompier bij de Brugse brandweer, was gelukkig thuis en ging het vuur te lijf alvorens zijn collega's ter plaatse waren. Uiteindelijk bleef de schade zo beperkt.





"Er verspreidde zich wel heel wat rook, waardoor we nog enige tijd hebben moeten verluchten om alle CO uit de woning te krijgen", klinkt het bij de brandweer. (SDVO)