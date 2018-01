Alcoholverslaafde vrouw steelt wijn bij buren 02u37 0

Een Brugse vrouw moest zich verantwoorden voor de strafrechter voor een opmerkelijke diefstal. M.B. drong op 28 juli 2017 via de garage het huis binnen van haar overburen. Ze ging aan de haal met twee flessen wijn, die ze thuis soldaat maakte. M.B. werd tijdens de diefstal echter betrapt door andere buren. "Ik ben lange tijd alcoholverslaafd geweest en had die flessen wijn nodig op dat moment", verklaarde ze. "Ik zit ook in schuldbemiddeling en kon zelf geen wijn kopen in de winkel. Ik sta nu wel op een wachtlijst bij de AA om mijn drankprobleem aan te pakken."





De vrouw riskeert een celstraf met voorwaarden. Vonnis op 20 februari. (JHM)