Alcoholdievegges betrapt BART BOTERMAN

18 november 2018

20u31 0

Een 38-jarige vrouw uit Gistel en een 19-jarige vrouw uit Brugge zijn zondagmiddag betrapt op diefstal in een winkel in de Nieuwstraat in Oostende. Ze probeerden drie flessen alcohol te stelen, maar dat had het personeel gezien. De politie werd erbij gehaald en de vrouwen werden meegenomen voor verhoor.