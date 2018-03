Al snikkend voor rechter na zesvoudige aanval met pepperspray 15 maart 2018

Een 28-jarige man uit Polen stond gisteren een heel proces lang al snikkend voor de strafrechter in Brugge. In de nacht van 13 op 14 januari, tijdens een nachtje stappen met vrienden in Brugge, spoot de man pepperspray in de ogen van zes personen tijdens twee verschillende schermutselingen. Vier onder hen werden naar het ziekenhuis overgebracht. "Dat pepperspray in België is verboden, wist mijn cliënt niet. Zijn vrouw had hem aangeraden pepperspray te kopen om zich te wapenen tegen een mogelijke terroristische aanslag waarbij hij preventief pepperspray in de ogen zou spuiten. Dat was uiteraard een misstap en uiteraard hou je er al moeilijk terroristen mee tegen. Tijdens de uitgaansnacht raakten vrienden van hem twee keer in een schermutseling terecht. Hij had al heel wat alcohol op en vond er niet beter op om de pepperspray te gebruiken. Zoals u ziet heeft mijn cliënt enorm veel spijt", pleitte zijn advocaat. De tranen waren niet gespeeld en bleven vloeien. "Ik verzeker dat dit nooit gebeurt. Het was een stommiteit door de drank. Ik had die pepperspray nooit mogen uithalen tijdens die schermutseling. Ik wil niet naar de gevangenis", snikte de beklaagde. Hij vroeg de opschorting. Het parket had 8 maanden opsluiting gevraagd. Niemand stelde zich burgerlijke partij. Vonnis 22 maart. (BBO)