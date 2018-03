Al paassfeer in Brugs stadstuintje 27 maart 2018

Brugge Pasen komt steeds dichterbij en dat is ook in Brugge te zien. Het stadstuintje in een vervallen huis in de Pottenmakersstraat, een zijstraat van de Ezelstraat, steekt sinds een paar dagen in een fraai paaskleedje.

Het krot was in het verleden vaak een toevluchtsoord voor sluikstorters, tot buurtbewoonster Livia het omtoverde tot stadstuin. "Zo ziet het er toch wat idyllischer uit", klinkt het. Sindsdien bleven de vervuilers weg en werd het huisje zelfs een bezienswaardigheid voor toeristen, die er op hun tocht door Brugge vaak blijven hangen. Zeker nu, met de paaseitjes in allerlei lentekleuren, is het een attractie op zich. (BHT)