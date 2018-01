Al het werk van Jan Van Eyck op één adres 02u26 0

Al het werk van schilder Jan Van Eyck, die de meeste van zijn meesterwerken in Brugge maakte, is voortaan te vinden op één adres: closertovaneyck.kikirpa.be. Die website is een initiatief van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium in Brussel samen met Musea Brugge. Het gaat om twintig werken van Van Eyck uit elf topmusea over de hele wereld. De documenten werden gemaakt met hoogwaardige apparatuur. Het is een stap vooruit in de online toegang tot de beeldenschat van de Vlaamse schilderkunst. (BHT)