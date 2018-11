Al diefstallen in 6 Europese landen 29 november 2018

Twee Servische vrouwen die in Duitsland wonen kregen elk een jaar cel met uitstel, en 400 euro boete omdat ze vervolgd worden voor 4 diefstallen, in Brugge en Hasselt. Daarmee voegen Olivija H. en Silvana A. een zesde land aan hun palmares toe, want ze worden ook verdacht van diefstallen in Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland en Tsjechië. Hier werden ze op 5 maart betrapt door spotters toen ze een groep Aziatische toeristen benaderen op de Markt van Brugge en een handtas stalen. Ze worden ook nog vervolgd voor drie andere geldiefstallen. Een van de slachtoffers moeten ze nu een schadevergoeding van 300 euro betalen. De twee stuurden enkel hun advocaat naar de rechtbank die vertelde dat de vrouwen alles ontkennen. (JHM)