Al 80 leden voor koor waar je vals mag zingen 20 juni 2018

02u45 0 Brugge No Notes, het Brugse koor waarbij je niet per se prachtig hoeft te kunnen zingen, telt intussen al tachtig leden.

De media-aandacht die het koor de voorbije weken kreeg, heeft No Notes geen windeieren gelegd. Bij de eerste repetitie telde het koor nog maar twintig leden. "We hadden het niet verwacht", reageert schepen Mieke Hoste, een van de eerste leden. "We bekijken nog hoe we dat praktisch allemaal zullen regelen. Op de locatie waar we nu repeteren, is maar plaats voor zo'n dertig mensen. Wellicht zullen we ons moeten onderverdelen in groepjes." (BHT)