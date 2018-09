Al 701 inschrijvingen voor Langste Toost 07 september 2018

02u31 0

De Langste Toost, de wereldrecordpoging van de Brugse Autonome Bierproevers (BAB) van komende zaterdag, heeft al 701 deelnemers geregistreerd. Brugge wil graag het record van 1.233 klinkende mensen verbreken. Dat record staat nu nog op naam van een Portugese stad.





"We weten niet of 700 ingeschreven mensen veel of weinig is", zegt BAB-voorzitter Marc Vandepitte. "Feit is dat we er bijna minstens zoveel extra nodig hebben. Alles staat klaar om dat record te verbreken. We kunnen ons bijna niet veroorloven om het niet te halen." Sinds gisteren zijn de eerste tenten aan de Kruisvest verschenen. Ook vandaag wordt nog volop gewerkt aan de voorbereidingen. Zaterdag worden vanaf 13 uur de eerste deelnemers verwacht.





Maithili

"Vorig jaar konden we maar 345 mensen verwelkomen in Damme", zegt voorzitter Marc Vandepitte. "Toen ging de opbrengst naar de ouders van Maithili. We hoopten dat ze er dit jaar veel beter aan toe zou zijn. Dit keer proosten we op de gezondheid en denken we aan het meisje." De locatie is de Kruisvest aan de Sint-Jansmolen, waar mensen om 13 uur verzamelen. Deelnemers krijgen vanaf dan de kans om met een Brugse Zot of Bourgogne des Flandres te klinken. De organisatie roept op om nog zoveel mogelijk vooraf in te schrijven. Maar ook de dag zelf kan je zonder inschrijven deelnemen.