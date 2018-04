Al 68 boetes voor truckers sinds verbod 27 april 2018

Controles op vrachtwagens in de dorpskernen van Dudzele en Lissewege hebben al 68 boetes opgeleverd. 2,5 maanden geleden werd een verbod ingevoerd op zwaar vervoer door die dorpskernen. Door de komst van de A11 moet het vrachtverkeer nu de snelweg nemen, maar veel gps-toestellen zijn nog niet aangepast en dat veroorzaakt nog altijd hinder in die dorpen.





"We zien nog dagelijks vrachtwagens door Koolkerke of Dudzele rijden", zegt raadslid Jasper Pillen (Open Vld). "Enkel gerichte controles kunnen hier een oplossing zijn." Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) bevestigt dat de politie controleert. "In de Stationsweg in Dudzele hebben we 57 inbreuken vastgesteld, in het dorp waren dat er 11. Bij controles in de Stationsstraat in Lissewege zijn geen boetes uitgedeeld. Ook in Koolkerke zijn we volop aan het controleren, maar daar zijn nog geen cijfers van." (BHT)