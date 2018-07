Al 24.000 cultuurtickets verkocht 06 juli 2018

De lancering van de nieuwe website van Cultuurcentrum Brugge en de online voorverkoop waren een succes. Er werden 24.000 tickets verkocht. Dat zijn er meer dan vorig seizoen. Zowat 65 procent van de klanten die tickets aankochten tijdens de voorverkoopperiode, deed dat online via de nieuwe site. "We noteren 750 onlinebestellingen en meer dan 1.000 aangemaakte persoonlijke accounts", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). De kantoren van Cultuurcentrum Brugge zijn gesloten van 1 juli tot en met 15 augustus. Er is wel ticketverkoop online via www.ccbrugge.be en bij In&Uit Brugge. (BHT)