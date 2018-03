Al 12 nieuwe laadpalen voor elektrisch rijden 16 maart 2018

Netbeheerder Eandis heeft al twaalf nieuwe elektrische laadpalen geïnstalleerd in Brugge. In totaal komen er 17 nieuwe palen. Eandis neemt alle kosten voor haar rekening.





"Er is gekozen voor locaties die vlot bereikbaar zijn en die mooi verspreid liggen over ons grondgebied", zegt schepen van Energie Pablo Annys (sp.a). "Zo staan er al palen in Sint-Andries, Sint-Kruis, Dudzele, Brugge-centrum en Lissewege." In Lissewege gaat het onder meer om de Rademakersstraat, langs de N31 tussen dorpscentrum en Zeebrugge. Er komen er nog vijf bij in onder meer Sint-Michiels, Assebroek en Zeebrugge. "Verder beschikken ook onze publieke parkings over laadpalen. Via de app Smoov kan je die trouwens makkelijk terugvinden." (BHT)