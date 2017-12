Al 1.300 (!) gidsen vragen pasje aan VERPLICHTE REGISTRATIE TEGEN 1 JANUARI ZORGT VOOR STORMLOOP BART HUYSENTRUYT

02u29 0 Foto Benny Proot Toeristische wandelingen worden vanaf 1 januari strenger gereglementeerd. Brugge Een nooit verwacht aantal gidsen, 1.300 om precies te zijn, heeft al een pasje aangevraagd om vanaf 1 januari toeristen rond te leiden in Brugge. Zij moeten zich voortaan registreren. Brugge gaat zo de strijd aan tegen overlast zoals ronselpraktijken, geluidsoverlast en niet respectvol gedrag. "Ook geluidsversterkers staan we niet meer toe", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Eind oktober keurde de gemeenteraad een politieverordening goed op georganiseerde toeristische wandelingen. Het nieuwe reglement bepaalt de contouren en voorwaarden waarbinnen toeristische wandelingen in Brugge op het openbaar domein kunnen plaatsvinden. De stad gaat de strijd aan met vormen van overlast zoals ronselpraktijken, misleidende reclame, geluidsoverlast en niet respectvol gedrag. Wie de regels overtreedt, riskeert een boete. Brugge is de eerste stad in Europa die het initiatief neemt om toeristische rondleidingen op deze manier te reglementeren.





Badge met foto

Het effect van de bekendmaking overtreft intussen alle verwachtingen. De online registratiemodule is op 20 november van start gegaan.





"Niemand had gedacht dat het zo hard zou gaan", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Een paar dagen voor ingang van het nieuwe reglement hebben 284 verschillende organisaties een vergunning ontvangen. Bijna 1.300 begeleiders of gidsen ontvingen ook al hun toelating en badge met foto. Al minstens 24 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd: Belgen en andere Europeanen, maar ook gidsen uit China, Taiwan, Japan, Korea, Colombia, Uruguay, Verenigde Staten, Venezuela... De registratiemodule biedt ons op die manier een interessante kijk op wat er toeristisch beweegt in Brugge."





Lantaarnpalen

Organisatoren en begeleiders van toeristische wandelingen mogen niet langer klanten ronselen of aanspreken op het openbaar domein. Er wordt een verbod ingesteld op het gebruik van geluidsversterking in combinatie met een verplicht gebruik van een audiosysteem met oortjes vanaf 25 deelnemers. Banken, vuilnisbakken en lantaarnpalen mogen niet gebruikt worden om deelnemers aan de wandeling toe te spreken. Tot slot wordt promotie op kledij of paraplu's beperkt tot het logo of de bedrijfsnaam van de organisator. "Het is niet onze bedoeling om het aantal toeristische wandelingen te gaan beperken of een bepaald type aanbod te ontmoedigen", aldus Landuyt. "Maar er moet respect zijn voor ons openbaar domein."





Collega's uit steden als Wenen, Praag en Barcelona informeerden al naar het Brugse reglement, dat uniek is in Europa.