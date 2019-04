Agressieve winkeldief bijt in vinger van winkeldetective Fnac en valt ook spoorwegpolitie aan Siebe De Voogt

14u47 0 Brugge Een 33-jarige winkeldief riskeert in de Brugse rechtbank twee jaar cel voor in totaal zes diefstallen. Samir C. bleek bijzonder agressief, want beet in de vinger van de winkeldetective van de Fnac en viel eerder ook al de spoorwegpolitie aan.

Samir C. (33) werd op 6 september vorig jaar op heterdaad betrapt door de winkeldetective van de Fnac in Brugge. Hij probeerde aan de haal te gaan met een gsm, maar werd staande gehouden. C. wilde vluchten en beet de winkeldetective in z’n vingers. Uiteindelijk kon de politie hem toch ter plaatse inrekenen. In z’n rugzak troffen de agenten schoenen van het merk Tommy Hilfiger aan die diezelfde dag waren gestolen in Brugge. Het onderzoek kon C. ook linken aan nog drie andere diefstallen, onder meer in de Inno. Op 21 juli werd de man gecontroleerd op de trein tussen Brugge en Brussel. Hij had een fiets bij zich die enkele uren voordien was gestolen. C. schold de agenten van de spoorwegpolitie de huid vol en gedroeg zich wederom bijzonder agressief. Het parket vorderde donderdagmorgen twee jaar cel voor de man. Zijn advocate kon zich vinden in die straf. “Mijn cliënt was onder invloed van drank, toen hij de feiten pleegde. Hij raakte op de dool, nadat hij in 2009 in België aankwam en heeft een probleem met gezag. Ook in de gevangenis belandde hij al enkele keren in de strafcel.” Uitspraak op 16 mei.