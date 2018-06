Afvalwater kleurt reien pikzwart VERVUILING DOOR LEK BIJ DE HALVE MAAN ZWANEN OP HET DROGE MATHIAS MARIËN

06 juni 2018

02u40 0 Brugge Een deel van de Brugse reien ziet er zwart uit door een lek aan de riolering van brouwerij De Halve Maan. Vooral de omgeving van het Begijnhof is zwaar vervuild. De zwanen moeten er voorlopig verplicht op het droge blijven.

Het was het stadslabo dat gisterochtend alarm sloeg toen het de maandelijkse meting van de waterkwaliteit in de Brugse reien deed. De waarden waren alarmerend, waarna meteen op zoek werd gegaan naar een verklaring. Die werd uiteindelijk snel gevonden. Een lekkende leiding van brouwerij De Halve Maan bleek de boosdoener. "Voor de duidelijkheid: het gaat niét om een bierleiding. Het lek was ontstaan bij werken aan de riolering", zegt Xavier Vanneste van De Halve Maan.





Stank

Hoeveel afvalwater in de reien terecht kwam, is moeilijk te voorspellen. Al vreest burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) dat het, gezien het effect op het water in de reien, om een grote hoeveelheid gaat.





Het lek is ondertussen wel gedicht, maar de gevolgen van de vervuiling lieten zich de jongste dagen duidelijk voelen. Rond de reien hangt een stank die niet meteen geassocieerd wordt met de normale geur in Brugge. Vooral rond het Begijnhof en aan het Oud Sint-Jan was de doordringende geur gisteravond nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Het stadsbestuur blijft niet bij de pakken zitten en stelt alles in het werk om de vervuilde reien zo snel mogelijk proper te krijgen. Het is immers geen zicht hoe de toeristenbootjes door de zwarte smurrie varen. "We hebben meteen aan de brandweer gevraagd om op alle mogelijke manieren extra zuurstof in het vervuilde water te pompen", gaat Landuyt verder. "Op die manier moet de waterkwaliteit snel de lucht in gaan."





Zwemmen

Met enkele pompen brachten de brandweerlieden tot 6.000 liter water per minuut in de reien aan het Oud Sint-Jan. Vooral voor de overlevingskansen van de vissen in het water was dat noodzakelijk. Het vuile water via een sluis laten weglopen was, met de kunsthappening Triënnale in het achterhoofd, geen optie. Vanaf juli mag er op bepaalde plaatsen immers gezwommen worden in de reien. Het water laten weglopen, betekent automatisch de vervuiling over een groot deel van de reien verplaatsen. Nu blijft het beperkt tot plaatsen waar sowieso niet gezwommen mag worden.





Voor de zwanen heeft de vervuiling ook nare gevolgen. Aan het Begijnhof worden alle 'witte parels van Brugge' voor onbepaalde tijd op het droge gehouden. "Zo wordt hun gezondheid maximaal gevrijwaard", verklaart burgemeester Landuyt.





Pas als de waterkwaliteit na nieuwe metingen op peil blijkt, worden de zwanen terug in het water gelaten. Het stadslabo rekent erop dat het vervuilde water zich door het toevoegen van zuurstof automatisch zal herstellen.