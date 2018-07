Afval gaat ondergronds op 't Zand 18 juli 2018

Vanaf 1 augustus mogen handelaars geen restafvalzakken of groene bedrijfsafvalzakken meer plaatsen op 't Zand. Ze kunnen dan terecht in de drie nieuwe ondergrondse containers: ter hoogte van het Concertgebouw, op de hoek Zand-Zuidzandstraat en in de omgeving van de Noordzandstraat. Handelszaken en bedrijven kunnen voor het aanbieden van hun bedrijfsafval wel nog steeds gebruik maken van rolcontainers en sluiten daarvoor best een overeenkomst af met IVB of een andere private ophaler. PMD, papier/karton en groenafval worden nog steeds op straat opgehaald. Om gebruik te maken van de ondergrondse restafvalcontainers, moeten de omwonenden over een speciale toegangsbadge beschikken. (BHT)