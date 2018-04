Afscheidscadeau voor Laloo: kader met dalende stadsschuld 25 april 2018

02u32 0 Brugge Verrassing voor afscheidnemend schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V): van burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) en zijn dienst Financiën kreeg hij gisteren een kader, met daarop de dalende stadsschuld onder zijn bewind.

Laloo beheert als schepen al achttien jaar de portefeuille van de Bruggeling. Eind dit jaar houdt hij ermee op. De stadsschuld is onder zijn bewind gedaald van 145 naar 82 miljoen euro. Dat is meer dan veertig procent. "Brugge is een van de gezondste grootsteden op financieel vlak", zegt Laloo.





Toeristentaks

"We hebben zelfs een potje met honderd miljoen euro, waarvan de helft bestemd is voor een Toekomstfonds. Dat fonds speelt in op noden die er in Brugge nog aankomen. Waar ik ook erg trots op ben, is dat we nooit de belastingen hebben verhoogd. Integendeel: onder burgemeester Landuyt halen we het geld bij de niet-Bruggelingen dankzij onder meer de toeristentaks. Ondanks dat zuinige beleid hebben we toch heel veel kunnen investeren. Er beweegt veel in Brugge en er staan nog veel projecten op stapel. Ik ben daar trots op."





Klik met Landuyt

Dat Landuyt en Laloo het ondanks hun andere politieke kleur erg goed met elkaar kunnen vinden, is geen geheim. "Dat is de voorbije zes jaar ook voor mij een verrassing geweest", zegt Landuyt. "Van alle collega's in het schepencollege klikt het met Boudewijn het best. Dankzij die goede verstandhouding hebben we Brugge financieel gezond kunnen houden." (BHT)