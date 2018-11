Afscheidnemende schepen Laloo krijgt cadeau 29 november 2018

02u22 0 Brugge Afscheidnemend schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V) kreeg op de gemeenteraad van Brugge een fles champagne cadeau van zijn opvolger Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Dat gebeurde dinsdag tijdens de voorstelling van het budget van de stad Brugge voor 2019. "Ik wil uw beleid vandaag niet op de korrel nemen", sprak Van Volcem. "Maar ik heb heel veel appreciatie voor u. Toen ik tussen 2006 en 2012 deel uitmaakte van het stadsbestuur konden we heel goed samenwerken. U was een goede collega."





Krop in de keel

Laloo nam afscheid met een speech en had af en toe de krop in de keel. Zowat de hele gemeenteraadszaal bedankte hem met een applaus. Van tegenpool Geert Van Tieghem (N-VA) kreeg Laloo evenwel geen lof. "Ik ben een paar keer uitgemaakt voor leugenaar toen ik cijfers aanhaalde in de gemeenteraad", zei Van Tieghem. "Dat was onterecht en toch kreeg ik nooit verontschuldigingen. Ik hoop dat er vanaf 2019 meer respect en eerbied is in de gemeenteraad." (BHT)