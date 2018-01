Afscheid van 'meester Bart' 02u32 0 Foto BHT Bart Verschueren.

Bart Verschueren is zaterdag in Brugge overleden. Bart is de populaire leerkracht van de stedelijke basisschool Sint-Michiels. Hij gaf er les aan onder meer het vierde en vijfde leerjaar. Bart was al een tijdje ziek. "Een ongelooflijk groot verlies voor onze school", zegt directeur Marc Arschoot. "Bart was een positieve, gedreven mens en leerkracht die heel veel voor de school heeft betekend. We zullen hem missen en wensen zijn gezin en familie heel veel steun in deze moeilijke dagen." De fakkeltocht met bijhorende kerstboomverbranding van zaterdag stond dan ook in het teken van meester Bart. Het werd een serene en stille optocht. Vanaf vandaag ligt er in het directiebureau van de school een herinneringsboek, waar leerlingen, oud-leerlingen, collega's en vrienden nog een laatste woord ter nagedachtenis kunnen delen. (MMB/BHT)