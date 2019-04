Afghaanse vluchteling riskeert 30 maanden cel voor drugshandel in Brugse stadscentrum Siebe De Voogt

16u21 0 Brugge Een Afghaanse vluchteling hangt 30 maanden cel boven het hoofd voor de verkoop van cocaïne en cannabis in het Brugse stadscentrum. “Ons land ving hem op als vluchteling, maar hij toonde z’n dankbaarheid door de maatschappij kapot te maken”, sneerde de procureur.

De Brugse politie kreeg in november vorig jaar informatie binnen over de handel van Ahmad S. De speurders luisterden zijn telefoon af en ontdekten dat de Afghaan inderdaad drugs verkocht. “Hij was net verhuisd van een woning in de Dudzeelse Steenweg naar één in het Verbrand Nieuwland, toen we een huiszoeking uitvoerden”, sprak de procureur. “De beklaagde lag in bed met een geladen pistool bij zich.” In totaal trof de politie in de woning meer dan 4.000 euro cash geld aan en bijna 400 gram cocaïne. Volgens het openbaar ministerie wees het onderzoek uit dat Ahmad S. 24 afnemers had en meer dan 37.000 euro opstreek met z’n handel. “Het is werkelijk schandalig dat ons land hem onderdak bood en hij met z’n drugsverkoop de maatschappij kapot maakt. Ik vorder 30 maanden cel.” Volgens zijn advocaat deed de Afghaan er alles aan om zich te integreren. “Hij kwam als minderjarige aan in België en heeft altijd gewerkt. Hij zit intussen vijf maanden in voorhechtenis en heeft begrepen dat drugs verkopen niet hoort. Ik vraag een werkstraf.” Uitspraak op 2 mei.