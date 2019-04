Afghaan beschadigt minstens twintig wagens, maar slachtoffers moeten wellicht zélf opdraaien voor de kosten Mathias Mariën

05 april 2019

11u34 2 Brugge Een 25-jarige Afghaan beschadigde in augustus vorig jaar minstens twintig geparkeerde auto’s in de Boomgaardstraat in Brugge en moest zich vrijdagochtend voor de rechtbank verantwoorden. Hij blonk echter uit in afwezigheid. Zijn slachtoffers hopen tegen beter weten in nog steeds op een schadevergoeding. “Naar ons geld kunnen we fluiten, maar ik wou hier toch aanwezig zijn om me burgerlijke partij te stellen”, zegt Leen Van Daele.

Een spoor van vernieling, beter kan de ravage die H. afgelopen zomer aanrichtte in de Brugse binnenstad niet verwoord worden. De man, een Afghaan van 25, beschadigde in de Boomgaardstraat minstens twintig voertuigen. In de meeste gevallen kraakte hij de zijspiegels af. “Tot op het chassis. Een kleine herstelling was dus niet voldoende om de schade te herstellen. het moest blijkbaar echt kapot”, zucht Leen Van Daele. De vrouw was één van de talloze slachtoffers en kwam zich vrijdagochtend burgerlijke partij stellen in de politierechtbank. De beklaagde zelf, die van het OCMW leeft, was niet aanwezig op zijn proces. Ook een advocaat heeft hij niet. Naar de beweegreden van zijn vernielingen blijft het tot op heden gissen.

Schadevergoeding

De kans dat de benadeelden ooit zullen vergoed worden, is ondertussen bijzonder klein geworden. “Dat besef ik nu ook”, zucht Leen. “Zelf heb ik een omniumverzekering, maar dan nog zit je met een serieuze franchise. De schade aan mijn cabrio is tot vandaag nog niet hersteld omdat ik hoopte dat het proces meer duidelijkheid zou brengen over een schadevergoeding. Ik weet nu dat ik, net zoals de andere slachtoffers, wellicht naar mijn geld kan fluiten en zelf moet opdraaien voor de kosten.”