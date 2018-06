Afgevaardigde Carrefour bij CD&V 22 juni 2018

Tristan Cools (55), personeelsafgevaardigde bij de geplaagde Carrefour Hypermarkt Sint-Kruis en ACV-bestuursvoorzitter in Brugge, staat in oktober op de lijst van CD&V. Het voortbestaan van de Carrefour in Sint-Kruis stond lang op de helling. "Ik ben verheugd en trots dat er vorige week een akkoord gesloten is, met behoud van de tewerkstelling én een nieuwe commerciële dynamiek. Er vallen geen naakte ontslagen, dus dat is positief." Cools komt uit Sint-Kruis en is gepassioneerd door fotografie, ruimtevaart en archeologie. "In Brugge ga ik voor minder armoede, het behoud van de mug-helikopter en een eigen museum voor Zeebrugge." (BHT)