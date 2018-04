Affiche Cactusfestival compleet 20 april 2018

De affiche van het 37ste Cactusfestival, komende zomer in Brugge, is compleet. De organisatie voegt er de laatste drie namen aan toe: Douglas Firs, Témé Tan en Her. De muziekdriedaagse start op vrijdag 13 juli en eindigt op zondag 15 juli. Headliners zijn onder meer Jasper Steverlinck, Triggerfinger, Emeli Sandé en Arsenal. Kaarten en info op www.cactusfestival.be. (BHT)