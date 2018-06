Adverteer op scherm van Lumière 09 juni 2018

Sinds kort kunnen Brugse handelszaken adverteren op het scherm van cinema Lumière. Het is pas voor het eerst dat de lokale bioscoop die mogelijkheid aanbiedt. Er zijn in Lumière elk jaar 4.500 films te bezichtigen, goed voor 65.000 bezoekers. "In een originele reclamefilm krijgen de handelaars de kans om zich voor te stellen", zegt Dries Notredame van Lumière. "Deelnemende zaken zijn Boetiek Ruth, Hoet Optiek, Infine Perfume en Twee Meisjes, maar dat mogen er gerust nog meer zijn." Meer info: lumierecinema.be. (BHT)