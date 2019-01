Activist strijdt tegen kap honderden naaldbomen in Ryckeveldebos BHT

22 januari 2019

14u53 0 Brugge Activist Ivan De Clerck onderneemt juridische stappen tegen de bomenkap in het Ryckeveldebos in Brugge. Daar zijn over een oppervlakte van 41 hectare honderden naaldbomen gemarkeerd om gekapt te worden.



De bomen zullen in juni openbaar verkocht worden door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en gaan eind dit jaar tegen de vlakte. De bomenkap is volgens ANB nodig om het bos meer zuurstof te geven. “Maar het bos is in 2012 al eens voor dertig procent uitgedund”, zegt Ivan De Clerck. “Ik ga vol in de aanval en zal deze plannen via juridische weg tegenhouden. Nieuwe bomen zullen 30 jaar tijd nodig hebben om dezelfde grootte te bereiken”, voert De Clerck aan. “Er zijn tal van studies die wel het nut van naaldbossen aantonen.”