Actiegroep protesteert tegen zeesluis tijdens nieuwjaarsreceptie havenbestuur Zeebrugge Mathias Mariën

09 januari 2019

20u13 0 Brugge Tijdens de jaarlijkse receptie van de Zeebrugse haven in het Concertgebouw hebben actievoerders geprotesteerd tegen de komst van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge.

Op de plaats van de verouderde Visartsluis in Zeebrugge komt een volledig nieuwe zeesluis. De Vlaamse regering trekt 1 miljard euro uit voor de realisatie ervan. De locatie is echter al langer onderwerp van discussie. Zo vrezen ze in Zeebrugge een tweede Doel te worden. De prominenten van het havenbestuur en genodigden werden in het Concertgebouw dan ook verwelkomd door een tiental manifestanten van de actiegroep ‘Zeebrugge onder druk’ die hun protest tegen de bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge kenbaar maakten. De betogers zetten hun eis kracht bij met slogans en spandoeken. De politie hield een oogje in het zeil, maar moest niet ingrijpen. De betoging verliep rustig.