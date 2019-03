Actiegroep misnoegd over tv-interview minister Weyts over nieuwe zeesluis: “Zijn verhaal zit vol leugens” Mathias Mariën

25 maart 2019

14u48 0 Brugge De actiegroep Zeebrugge Onder Druk is niet te spreken over een tv-interview van minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) over de nieuwe zeesluis. “Hij weigerde een debat met ons en verspreidde heel wat leugens", stellen de kwade buurtbewoners.

De discussie over de bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge is al jaren aan de gang. Dat moet er nu komen aan de Visartsluis. De nieuwe sluis zal met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ van 265 meter lang en 40 meter breed toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld.

De actiegroep Zeebrugge Onder Druk is niet te spreken over de plannen en vreest dat Zeebrugge een tweede Doel wordt. Een interview met bevoegd minister Ben Weyts tijdens ‘De Zevende Dag’ veroorzaakte heel wat extra ongenoegen bij de ongeruste buurtbewoners, die voorstander zijn van een sluis aan het Verbindingsdok.

‘Onleefbare luchtkwaliteit’

De actiegroep duidt zijn ongenoegen over het interview in een statement uit. “Ben Weyts weigerde met ons in debat te gaan tijdens het interview. Logisch, al snel bleek zijn verhaal doorspekt van leugens en onjuistheden. Het is immers niet zo dat er honderden onteigeningen zouden moeten gebeuren voor het Verbindingsdok. Het is niet zo dat er maar 400 bezwaarschriften zijn, de teller stond donderdag al op om en bij de 1.200 en er zijn er nadien nog veel ingediend”, laat de actiegroep weten. “Dat er maar een beperkte milieuhinder zou zijn, klopt evenmin. Het hele dorp komt onder de emissies van de boten te liggen. Voor 4.500 mensen wordt het dorp onleefbaar door een onleefbare luchtkwaliteit. Bovendien kunnen wij maar weinig appreciëren dat de minister telkens het dreigement herhaalt dat als hij zijn zin niet krijgt, hij dan niets zal doen en we dan maar de haven moeten sluiten. Het eerste slachtoffer van het sluiten van de haven zal zijn eigen achterban zijn: de bedrijven die vragende partij zijn voor een nieuwe zeesluis en, meer in het bijzonder, de paar bedrijven die vinden dat die sluis op de Visartlocatie moet komen. Het is dus een inhoudloos dreigement en een mislukte poging tot emotionele chantage op de inwoners van Zeebrugge.”

Weyts zelf liet eerder al weten dat hij wel degelijk heeft geluisterd naar alle argumenten en dat Zeebrugge geen tweede Doel wordt.