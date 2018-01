Actie tegen randparking Baron Ruzettelaan 31 januari 2018

Enkele buurtbewoners en leden van de vzw Groen hebben gisteren op de Burg, net voor de gemeenteraad in Brugge, actie gevoerd tegen de komst van de randparking langs de Baron Ruzettelaan. De stad wil daar plaats maken voor 450 wagens, maar daarvoor moet een stuk groen verdwijnen. "Al bijna 700 sympathisanten hebben zich via Facebook achter ons protest geschaard", zegt Eva Vanhoorne. "We houden nu een petitie om aan te tonen dat heel veel Bruggelingen dit stukje groen niet willen verliezen." Het actiecomité vraagt ook aan de stad om het gesprek met hen te hervatten. (BHT)