Actie tegen nieuwe Visartsluis 27 juni 2018

Zo'n twintig mensen hebben gisteren aan het Brugse stadhuis geprotesteerd tegen de plannen voor een nieuwe zeesluis in Zeebrugge. Zoals bekend moet er een nieuwe zeesluis komen in Zeebrugge om grote schepen te ontvangen en richting het binnenland te laten varen. De huidige Visartsluis werkt al een tijd niet meer en is eerder erfgoed dan een echte sluis. De Vandammesluis, die nu grote schepen doorlaat, is overigens ook aan renovatie toe. "Maar dit is niet de juiste locatie", zegt Johan Mistiaen. "De optie-Visart brengt grote ongerustheid teweeg. Mensen moeten onteigend worden en ook voor de leefbaarheid in Zeebrugge is deze keuze nefast. We hebben de afgelopen maanden alle kabinetten bezocht in de hoop dat de politici oren hebben naar onze verzuchtingen. Wij zien immers het Verbindingsdok als alternatief. Daar wordt niemand onteigend en kan er meteen gestart worden met werken." (BHT)