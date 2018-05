Actie tegen 23 gestorven dolfijnen in Boudewijn Seapark 14 mei 2018

02u39 0

Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft zaterdag op de Markt en later aan het Boudewijn Seapark actiegevoerd voor het sluiten van dolfinaria. De actiegroep doet dat in Brugge iedere maand, maar zaterdag was er een extra actie in het kader van de wereldwijde campagne 'Empty The Tanks Worldwide'. Zeventig actievoerders namen deel. "Op de Markt hebben we een grote cirkel gevormd en 23 kruisjes getoond, wat symbool staat voor de 23 dolfijnen die al in Boudewijn Seapark zijn gestorven sinds de opening", zegt Benjamin Loison van Bite Back. "Vorige week stelde het park nog een nieuwe show voor met de nadruk op educatie, maar volgens ons is het perfect mogelijk om ook te sensibiliseren zonder dolfijnen. Er werd 500.000 euro geïnvesteerd in de show, maar die investering kwam er voor het publiek en niet voor de dolfijnen zelf. Dit lijkt ons nogal cynisch." (BHT)