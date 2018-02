Acteur Sam Louwyck verontschuldigt zich voor rijden onder invloed 10 februari 2018

02u34 0 Brugge De West-Vlaamse acteur Sam Louwyck (51) is in de politierechtbank veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. Na een feestje in Oostende werd de geboren Bruggeling op 6 mei vorig jaar betrapt met 1,4 promille alcohol in zijn bloed. Hij kwam zich persoonlijk verontschuldigen aan de rechter. "Ik besef dat ik in zo'n staat niet meer in een auto moet stappen", zegt Louwyck.

Het was al de vierde keer dat de Bruggeling, die sinds enkele jaren in Oostende woont, zich voor gelijkaardige feiten moest verantwoorden voor de rechtbank. In 2007, 2009 en 2016 werd Louwyck al veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Volgens zijn advocaat was dat het gevolg van zijn zware job. "Mijn cliënt zocht vaak een uitlaatklep om even te ontsnappen aan alle aandacht en spotlights", klonk het verweer. Meteen daarna nam Sam Louwyck, vooral bekend als 'den Hollander' uit Eigen Kweek, zelf het woord. "Ik neem dit zeker niet lichtzinnig op. De laatste maanden ben ik in positieve zin geëvolueerd. Ik besef dat het ontoelaatbaar is om met alcohol in mijn bloed achter het stuur te kruipen", aldus Louwyck. Tijdens de zitting liet de acteur bezig ook weten dat hij zijn pilootopleiding bijna heeft afgerond. "Vliegen is mijn passie en bij het vliegen geldt een absolute nultolerantie voor alcohol." Een opvallende keuze, want zijn vader overleed na een vliegtuigcrash. De rechter vroeg als uitsmijter nog of het geen idee was voor de acteur om deel te nemen aan Tournéé Minerale. "Het deed niet meteen een belletje rinkelen. Al ken ik het natuurlijk wel", lacht Sam. De politierechter kon de persoonlijke aanwezigheid van Louwyck appreciëren en legde uiteindelijk een rijverbod op van drie maanden en 1.600 euro boete. Als de acteur ooit nog met de wagen wil rijden, zal hij opnieuw moeten slagen voor zijn rijexamens. De acteur moet ook nog medische en psychologische proeven ondergaan. (MMB)