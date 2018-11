Achttien bedden tijdens winteropvang 20 november 2018

Vereniging 't Sas van het OCMW in Brugge is van start gegaan met winteropvang. Dat gebeurt op het vertrouwde adres in de Havenstraat in Brugge. Nog tot 31 maart zijn er elke nacht 18 bedden beschikbaar voor kwetsbare thuislozen. In de Havenstraat biedt het OCMW het hele jaar door gratis opvang aan, telkens met tien beschikbare bedden. "In de winter trekken we dat aantal op", zegt OCMW-voorzitter Dirk De Fauw (CD&V). "Wie een slaapplaats wil krijgen in de nachtopvang, moet tijdig registreren. Dat kan de dag zelf vanaf 11 uur op het gratis nummer 0800/200.09. Je kan hier 5 op 8 nachten terecht. Opmerkelijk: er zijn meer bedden in Oostende en Kortrijk dan in Brugge. "We maken daar bewust geen grote reclame rond", klinkt het. Vorige winter maakten 142 unieke personen gebruik van de winteropvang in Brugge. (BHT)