Acht sloten geforceerd, niets gestolen EIGENAARS GARAGEBOXEN EN POLITIE STAAN VOOR EEN RAADSEL MATHIAS MARIËN

02u26 0 Mathias Mariën Ook in de garagebox van Marc Der Dale en Dieter Maenhout werd er ingebroken. Marc parkeert voortaan zijn bestelwagen voor de deur. Brugge De politie is een onderzoek gestart naar een reeks inbraken in garageboxen langs de Monnikenwerve. Donderdagnacht forceerden dieven er een achttal sloten. Opvallend: blitse auto's en duur werkmateriaal lieten ze liggen. Na hun zoektocht dropen ze af zonder buit.

Het industrieterrein De Blauwe Toren staat al langer gekend als zeer inbraakgevoelig. De oorzaak hoeft niet ver gezocht te worden: bewoning is er weinig tot amper. Donderdagnacht was het weer prijs. Een donkerkleurige sportwagen kwam even voor 23 uur de Monnikenwerve ingereden en hield halt ter hoogte van garage Maenhout. "Vlak achter onze garage staan een achttal loodsen die enkel bereikbaar zijn langs een smalle weg naast onze eigendom. Mijn vrouw hoorde nog een wagen wegscheuren. Maar ja, wie denkt nu aan inbrekers? Het gebeurt wel vaker dat eigenaars 's avonds laat nog iets komen ophalen", zegt Dieter Maenhout. Gisterenochtend bleek dat laatste allesbehalve het geval te zijn. De huurders van de loodsen merkten bij aankomst één voor één de inbraken op. Van een buit was opvallend genoeg nergens sprake.





Mathias Mariën De deur van de garage werd duidelijk geforceerd.

Twee daders

Op camerabeelden is te zien dat de daders minstens met twee waren. Wellicht is er nog een derde persoon in het spel die op de uitkijk stond met de vluchtwagen. Zowel de slachtoffers als de politie staan voorlopig voor een raadsel. "Waarom breekt iemand in godsnaam acht sloten open om vervolgens niks te stelen? Er staat nochtans genoeg waardevol materiaal om mee te nemen", zegt garagehouder Marc Der Dale. De 69-jarige man nam meteen zélf het heft in handen. "Als ik niet ter plaatse ben, parkeer ik een bestelwagen vlak voor de ingang. Zo ben ik zeker dat ze niet meer binnen kunnen", aldus Marc. De eigenaar van de loodsen beloofde alvast om extra stevige sloten te plaatsen. Om de loodsen en garageboxen extra af te schermen, komt er ook een stevige toegangspoort. Op die manier wordt het veel moeilijker om het domein te betreden. "Een goede zaak", vindt Kevin Provoost. "Ook bij mij zijn de dieven binnengebroken. Ze haalden alle kasten overhoop. Maar een buit? Neen, helemaal niks. Twee sportauto's lieten ze onaangeroerd achter", zegt Kevin.





BIN-netwerk

Op het industrieterrein zijn alles bij elkaar 320 handelaars actief. Na eerdere inbraken werd al beslist een BIN-netwerk op te starten. "We hopen dat nu minstens de helft van de handelaars mee in het project stappen", klinkt het bij de initiatiefnemers. De politie is een onderzoek gestart.