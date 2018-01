Acht nieuwe straatnamen 02u55 0

Nieuwe verkavelingen in Brugge hebben een naam gekregen van de Commissie voor Toponymie. In Assebroek gaat het om de Eligius Dekkersstraat, Philip Polletstraat, Modest van Asschestraat, Usiliastraat, Avezoeta van Ackerestraat en Catharina D'hooghestraat. Het zijn allemaal nieuwe straten nabij de abdij van Steenbrugge. Ze krijgen namen van geestelijken. In Koolkerke komt de André Goossensstraat erbij nabij Hoeve De Laere. In Sint-Michiels krijgt de nieuwe straat in verkaveling De Watertuin de naam Watteeuwstraat, naar een familiebedrijf dat er vroeger was gevestigd. (BHT)