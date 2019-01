Aanval op politiemotard aan station in Brugge: werkstraf voor ene dader, broer vrijgesproken Siebe De Voogt

04 januari 2019

11u01 1 Brugge Een 21-jarige Bruggeling heeft een werkstraf van 200 uren gekregen voor een brutale aanval op een politiemotard aan het station van Brugge. Zijn broer werd vrijgesproken voor de weerspannigheid die aan het incident vooraf ging. De inspecteur die klappen moest incasseren, reageert gematigd tevreden. “In de straf kan ik me zeker vinden, maar in de vrijspraak veel minder.”

Een werkstraf van 200 uren. Die krijgt Bruggeling Jackson O. (21) voor de zware klappen die hij afgelopen zomer uitdeelde aan politie-inspecteur D.V.T. voor het station in Brugge. Zijn broer Collintin N. (24) die zich weerspannig gedroeg bij z’n arrestatie, werd vrijgesproken. De politiemotard was vrijdagmorgen zelf aanwezig in de rechtbank om het vonnis te aanhoren. Hij kreeg een voorlopige schadevergoeding van 1.000 euro toegekend, maar zat achteraf met gemengde gevoelens.

Meer en meer geweld

“Het is jammer, want er is meer gebeurd dan enkel die slagen waarvoor de ene beklaagde is veroordeeld”, vertelt de man. “Ook zijn broer gedroeg zich immers weerspannig tegenover mijn twee collega’s. Anderzijds ben ik blij met de veroordeling. Er was een signaal nodig en de werkstraf die is uitgesproken, is niet licht.” De getroffen inspecteur stelt dat hij en z’n collega’s meer en meer te maken krijgen met geweld. “Dit was mijn tweede zware incident in de acht jaar die ik werk. In 2016 kreeg ik al eens slagen van een wildplasser die we op een doodgewone zaterdagmorgen aanspraken. In het uitgaan “verwacht” je ergens dergelijke incidenten. De perceptie is helemaal anders, hoewel het daarom niet minder erg is. De twee zware gevallen van agressie kwamen echt uit het niets. Daar verwachten we ons helemaal niet aan.”

Camerabeelden

De beelden van het incident voor het station van Brugge deden afgelopen zomer flink wat stof opwaaien. Op 23 augustus zag politiemotard D.V.T. hoe een wagen net voor de balkonrotonde aan de achterzijde van het station een volle witte lijn overschreed. De passagier, Collintin N. (24), weigerde zich te identificeren en stapte uit. Hij stapte weg door het station naar de voorkant. De motard gaf niet af en trommelde twee collega’s op. Aan de voorkant van het station wachtten ze N. op. Volgens getuigen sloeg de man met z’n pet naar de agenten, waarna ze hem naar de grond brachten om te boeien. Jackson O. (21), de broer van N., was intussen naar de voorkant van het station gereden en scheurde aan hoge snelheid de kiss-and-ride parking op.

“De getuigen hoorden zelfs piepende banden”, aldus de advocaat van de betrokken agenten. “De chauffeur van de wagen viel meteen één mijn cliënten aan. Gelukkig had die z’n motorhelm op, want anders had dit veel erger kunnen aflopen.” O. gaf z’n fout toe, maar stelde tegelijk dat de agenten overdreven reageerden. “Zijn broer moest zich niet identificeren, want van zijn kant was er geen misdrijf”, pleitte advocaat Luc Arnou. “Na de controle aan de achterzijde van het station, stond die politiemotard liefst 2 minuten sneller aan de voorkant van mijn cliënt. De beelden die in de media opdoken, tonen overigens niet het volledige verhaal. In amper 20 seconden lag de broer van mijn cliënt geboeid op de grond. Veel gepraat kan er dus niet zijn. Mijn cliënt zag z’n broer liggen en is over de rooie gegaan. Dat geven we toe.”

Zwaardere straffen

Politievakbond VSOA pleit naar aanleiding van de rechtszaak nog eens voor zwaardere straffen voor geweld tegenover de politie. “We wachten nog steeds op een aanpassing van de wet”, klinkt het. “Met de nieuwe regering vrezen we dat die op de lange baan geschoven wordt. Het consequent bestraffen van geweld tegenover de politie is nodig. Enkel zo kan het respect terugkomen. In het buitenland zijn zwaardere straffen al een feit. Bij hen merk je veel meer respect tegenover het politieambt.”