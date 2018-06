Aantal havenindringers in 2 maand verdubbeld 07 juni 2018

02u29 0 Brugge Het aantal transmigranten dat de haven van Zeebrugge binnendrong, piekte in april tot liefst 209. Dat zijn er 113 meer dan in februari. Ook op de snelwegparkings langs de E40 blijven de vluchtelingen aanwezig. "De voorbije weken was er weer verhoogde activiteit", zegt procureur Frank Demeester.

Steeds opnieuw proberen transmigranten via de haven van Zeebrugge Groot-Brittannië te bereiken. Ze proberen zich te verschansen op de ferry of verstoppen zich in vrachtwagens. Hoewel het binnendringen van een havenfaciliteit in 2016 strafbaar werd gemaakt, blijven de transmigranten volharden.





Piek

In april vertoonde het aantal opgepakte havenindringers een duidelijke piek. Er werden liefst 209 transmigranten geklist in het havengebied: liefst 74 meer dan in maart en zelfs 113 meer dan in februari. Van de 209 gearresteerde vluchtelingen, bracht het Brugse parket er 18 voor de rechtbank. "De wetgever had niet de bedoeling om elke indringer op systematische wijze te straffen. We hanteren dus een aanpak op maat per dossier", verduidelijkt procureur Frank Demeester. "Standaard dagvaarden we vanaf de derde betrapping, maar indien er agressie of grote schade in het spel is, kan dit ook al bij een eerste of tweede arrestatie gebeuren."





Snelwegparkings

Gisterenmorgen kregen in de Brugse rechtbank nog vier havenindringers 6 maanden cel en 800 euro boete. Daarnaast werden vijftien nieuwe zaken behandeld tegen transmigranten die voornamelijk in april werden gearresteerd en via snelrecht werden gedagvaard. De piek in het aantal opgepakte havenindringers betekent niet dat er geen vluchtelingen meer opduiken op de snelwegparkings langs de E40. "Er is ook daar de voorbije weken een verhoogde activiteit", zegt Demeester. "En dat ondanks de aanwezigheid van privébewaking. Het gaat immers om mobiele controles. De vluchtelingen houden in de gaten of er bewakers aanwezig zijn en kiezen op die manier hun moment uit." (SDVO)