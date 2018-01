Aantal gauwdiefstallen gekelderd in amper vijf jaar POLITIEAGENTEN IN BURGER SPEUREN IN DRUKKE WEEKENDS NAAR DADERS MATHIAS MARIËN

20 januari 2018

02u35 0 Brugge Het aantal gauwdiefstallen in Brugge is in vijf jaar spectaculair gedaald: van 1.136 in 2012 naar 302 in 2017. Ook winkeldiefstallen gebeuren minder vaak. Veel heeft te maken met de inzet van het speciale antidiefstalteam. Tijdens drukke weekends gaat politie in burger op pad om mogelijke dieven te vatten.

Het speciale team van de Brugse politie kwam de voorbije maanden al diverse keren in het nieuws. In november kon het twee winkeldieven op heterdaad betrappen bij een diefstal in de Fnac. Vorig weekend was het weer van dat: de recherche kon toen twee professionele dieven klissen die vlak voordien negen T-shirts hadden gestolen. Eenzelfde verhaal afgelopen zomer: na een lange observatie kon het antidiefstalteam twee Algerijnen vatten die voor 2.000 euro T-shirts hadden buitgemaakt bij Superdry. "Enkele jaren geleden besliste de korpsleiding om de aanpak van gauwdiefstallen op te nemen in het zonaal veiligheidsplan. Ook de aanpak van winkeldiefstallen krijgt de nodige aandacht", verklaart Tony Craenhals, hoofd van het team. Over de concrete werkwijze kan de dienst zich - logischerwijs - niet uitspreken. "Elk teamlid krijgt intern een opleiding over het fenomeen gauw- en winkeldiefstallen. Dat gaat van observatietechnieken tot de detectie van 'verdachte handelingen'. Maar terreinervaring is natuurlijk doorslaggevend: hoe meer knowhow, hoe efficiënter het optreden van de politie", zegt hoofdinspecteur Craenhals.





Bezienswaardigheden

De agenten gaan steeds in burger op pad en hanteren afhankelijk van de situatie een andere tactiek. "Het actieterrein bevindt zich zeker niet enkel in de straten zelf. De patrouilles bezoeken ook winkels en mengen zich tussen de massa aan de bushaltes of in het marktgebeuren. Vaak vatten ze ook post aan toeristische bezienswaardigheden", aldus Tony Craenhals.





Door de opgebouwde ervaring spreken de resultaten voor zich. Het aantal winkel- en gauwdiefstallen in Brugge is de jongste jaren spectaculair naar beneden gegaan. Vooral in de laatste categorie zijn de cijfers opvallend: van 1.136 in 2012 naar 302 in 2017. Ook het aantal winkeldiefstallen daalt. Daar springen de goede cijfers van de voorbije zomermaanden in het oog. In juni, juli en augustus samen waren er 51 geregistreerde diefstallen. Al blijft er werk aan de winkel. In maart 2017 bijvoorbeeld waren er 44 meldingen. "Met veel winkeliers is een goed contact gelegd. We proberen hen zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van onze aanwezigheid", zegt Craenhals.





Naast het optreden van de politie hebben ook initiatieven van vele partners, zoals de preventiedienst van de stad en De Lijn, geleid tot de dalende cijfers. De unit die de diefstallen tegengaat, geeft daarnaast lezingen aan onder meer de lokale gidsenverenigingen en is steeds aandachtig voor nieuwe partners. "In 2008 verrichtten de teamleden 86 arrestaties nadat ze op heterdaad hadden betrapt. In 2017 werden nog 18 personen gearresteerd. De preventieve maatregelen lijken dus hun vruchten af te werpen. Het team kan op die manier zijn aandacht meer richten op georganiseerde en rondtrekkende winkeldieven", aldus Craenhals.