Aantal chocolatiers stijgt... niet CHOCOLADEGILDE OPGELUCHT DAT LIMIET EINDELIJK BEREIKT LIJKT BART HUYSENTRUYT

08 november 2018

02u24 1 Brugge Voor het eerst in jaren lijkt er een einde gekomen aan de constante toestroom van chocoladewinkels. Hun aantal is dit jaar met zestig zelfs ongeveer gelijk gebleven. "Er is een zekere verzadiging", zegt chocolatier Stephan Dumon opgelucht. Tijd voor een kwaliteitslabel, vindt de Brugse Gilde.

Er waren nooit zoveel chocoladewinkels in Brugge als in 2017. In totaal waren er zo maar even 63. Tien jaar geleden telde de Breydelstad nog 47 winkels die het zwarte goud verkochten. Het West-Vlaamse tijdschrift 'West-Vlaanderen Werkt' onderzocht toen de stijging en trok aan de alarmbel: "De stad moet opletten dat er geen overaanbod komt", zei onderzoeker Jan Bart Van In toen. Maar er lijkt nu eindelijk beterschap op komst.





Het afgelopen jaar is het aantal chocoladewinkels niet gestegen. Volgens de meest recente cijfers zijn het er nog zo'n zestig. Uiteraard vormt het toerisme in Brugge de hoofdreden waarom er zoveel winkels zich in Brugge komen vestigen. "Maar nu treedt er toch een zekere verzadiging op", stelt ook chocolatier Stephan Dumon vast. Hij is een vaste waarde in Brugge en lid van de Brugse Chocoladegilde, die zo'n zestig chocolatiers verenigt. "We stellen vast dat de winkels die er bijkomen vaak vestigingen zijn van chocoladewinkels die ook al een winkel in Antwerpen of Brussel hebben. Met andere woorden: er komen geen artisanale chocolatiers bij. Die zijn in de minderheid in Brugge. Ik denk dat we nu nog met zo'n twaalf chocolatiers zijn die hun chocolade zelf maken. De rest zijn verkooppunten."





Imago

Bij de Chocoladegilde zijn ze bezorgd om het imago van de Brugse chocolade. "Wij willen onze reputatie als chocoladehoofdstad van België en bij uitbreiding Europa hoog houden", zegt chocolatier Pol Depla. "Daarom organiseren we volgend jaar in februari voor de tweede keer weer een Bruges In Choc-festival. Dat evenement moet nog eens de nadruk leggen op de vele kwaliteit die je in Brugge als fijnproever kan vinden. Vorig jaar konden we maar liefst 10.000 bezoekers ontvangen. Het is de bedoeling om minstens even goed te doen." Er zullen zo'n zestig standhouders zijn, er worden kunstwerken in chocolade getoond, je kan er proeven van een chocoladebiertje en kinderen kunnen er aan de slag in een kinderatelier. "We trekken ook chocolatiers van buiten Brugge aan", zegt Depla.





Kwaliteit staat centraal, want toegegeven, er is ook wel wat minderwaardige chocolade te koop, vooral in chocoladewinkeltjes die eerder op het toeristische publiek mikken. Daarom denkt de Chocoladegilde eraan om een kwaliteitslabel in te voeren om de bezoekers de bomen door het bos te laten zien.





"Zo'n label ligt wel gevoelig binnen de chocoladesector in Brugge", geeft Dumon toe. "We zijn er dus nog niet helemaal uit hoe we dat precies zullen aanpakken, maar het is wel de volgende stap in het professioneler maken van de sector in Brugge. Een label voor Brugse, authentieke chocolademakers is bijvoorbeeld een mogelijkheid." Wordt dus vervolgd.