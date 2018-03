Aanrander stiefdochter in beroep tegen celstraf 16 maart 2018

Een 44-jarige Bruggeling, die in beroep ging tegen 37 maanden celstraf, is voor het Gentse hof verschenen.





De straf kreeg hij begin december 2017 in de Brugse rechtbank voor de brutale aanranding van zijn voormalige stiefdochter van 17 jaar. In de nacht van 2 op 3 juni vorig jaar brak hij de woning binnen van zijn ex-vriendin, die in juni 2016 een punt achter hun relatie had gezet. Terwijl zijn ex lag te slapen, trok R. naar de slaapkamer van zijn voormalige stiefdochter. Hij maakte het meisje wakker en onder bedreiging van een airsoftwapen met geluidsdemper randde hij haar aan. De man ontkent de feiten in beroep. De procureur-generaal vindt de bewijslast groot genoeg en vraagt de bevestiging van straf. Arrest op 20 april. (DJG)