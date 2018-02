Aangehouden voor winkeldiefstal 26 februari 2018

Twee mannen zijn zaterdagnamiddag in Brugge betrapt bij feiten van winkeldiefstal. Uit twee winkels in de Steenstraat gingen ze aan de haal met twee rugzakken en twee sportjassen.





Daarnaast graaiden ze in één van de winkels ook nog de handtas van een klant mee. De verdachten beweren van Algerijnse origine te zijn en verbleven naar eigen zeggen in Frankrijk. De mannen werden eerder al betrapt bij gelijkaardige feiten. De onderzoeksrechter heeft de mannen zondagnamiddag aangehouden. (MMB)