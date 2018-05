Aan 200 km/uur over Expresweg 24 mei 2018

Een 27-jarige bestuurder uit Wingene heeft in de Brugse politierechtbank 15 dagen rijverbod gekregen, omdat hij vorig jaar over de Expresweg in Brugge scheurde. Een anonieme politiewagen zag K.D.B. hen op 21 maart inhalen. De agenten schreven in hun proces-verbaal dat ze maar liefst 188 km/uur moesten rijden om de twintiger in te halen, terwijl er maar 90 mag gereden worden. Volgens zijn advocaat was K.D.B. te laat vertrokken naar z'n werk. "Hij had niet door dat het om een anonieme politiewagen hing. Hij zat met allerlei scenario's in zijn hoofd terwijl die agenten maar bleven bumperkleven. Pas toen ze wat afstand namen, zag hij een blauw zwaailicht en zette hij zich langs de kant." Naast het rijverbod legde de politierechter D.B. ook een geldboete van 800 euro op, waarvan hij de helft effectief moet betalen.





