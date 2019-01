93.264 euro aan boetes in 17 dagen: Brugse ANPR-camera’s bewijzen meteen hun nut Opbrengst gaat niet naar stad maar naar staatskas Mathias Mariën

16 januari 2019

15u54 0 Brugge De twee ANPR-camera’s in de Brugse binnenstad hebben al 1.608 bestuurders betrapt die de autoluwe winkelstraten tóch binnenreden. Alles samen goed voor een slordige 93.000 euro aan boetes. Extra signalisatie komt er vooralsnog niet. “Voor de duidelijkheid: de stad Brugge haalt daar geen inkomsten uit. Het geld gaat volledig naar de staatskas”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Tijdens de shoppingdagen is heel wat geld uitgegeven in Brugge. Niet alleen aan cadeautjes, maar óók aan boetes. De Brugse politie betrapte tijdens de autoluwe winkeldagen maar liefst 1.608 bestuurders die de verkeersvrije winkelstraten negeerden. Dat deden ze met twee ANPR-camera’s (met nummerplaatherkenning, red.) die sinds kort in de binnenstad hangen. Vooral in de Zuidzandstraat zijn de cijfers frappant: 1.383 chauffeurs lapten het verbod aan hun laars. In de Geldmuntstraat waren dat er slechts 67, wat logisch is aangezien vooral de Zuidzandstraat wordt gebruikt om Brugge-centrum binnen te rijden. Sinds begin november worden de overtreders effectief beboet met een minnelijke schikking van 58 euro. Resultaat: in 17 dagen tijd deelde de Brugse politie al 93.264 euro boetes uit.

Genoeg signalisatie

Bij de politie benadrukken ze dat het geld, in tegenstelling tot parkeerboetes, geen inkomsten zijn voor de stad Brugge. “Het gaat hier wel degelijk om strafrechtelijke boetes”, klinkt het. “Het geld gaat volledig naar de staatskas.” De camera’s zijn alleen actief op zaterdag en op shoppingdagen – elke eerste zondag van de maand tussen 13 en 18 uur. Tijdens de eindejaarsperiode werd het aantal shoppingdagen echter stevig uitgebreid, wat voor het hoge aantal betrapte bestuurders op korte tijd zorgde. Betrapte bestuurders halen vaak aan dat ze niet wisten dat er een verbod geldt en de aankondigende borden niet zagen. “Nochtans is er voldoende signalisatie. Er komen dan ook geen extra aanduidingen op korte termijn”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Concreet staan drie omkeerbare verkeersborden ter hoogte van het Koning Albertpark. Chauffeurs die de UNESCO-rotonde verlaten en richting ’t Zand en Zuidzandstraat rijden, zien dus in principe op korte afstand de verbodsborden staan. Tijdens ‘gewone’ dagen worden de borden omgedraaid en zijn ze dus niet zichtbaar. Verder staan er ook oranje ‘waarschuwingsstokjes’ die wijzen op een gewijzigde situatie. De boodschap voor bezoekers is dus duidelijk: hou de verkeersborden goed in de gaten.

Verzinkbare palen

Eén van de alternatieven die wordt geopperd, is het installeren van verzinkbare paaltjes. Een ingreep die er niet meteen lijkt aan te komen. De reden is simpel: op autoluwe dagen is er nog steeds verkeer die wél mag doorrijden, zoals de hulpdiensten, bussen van De Lijn en vergunninghouders van een parkeerplaats in het Zilverpand. Het ‘goede’ nieuws: wie éénmaal tegen de lamp loopt en een boete krijgt, zal de fout in principe geen tweede keer maken.