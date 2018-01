900 jobs raken niet ingevuld in haven RECORDS: 2,8 MILJOEN WAGENS BEHANDELD, 800.000 CRUISEPASSAGIERS BART HUYSENTRUYT

02u26 0 Benny Proot Meer dan 2,8 miljoen wagens werden behandeld. Brugge De haven van Zeebrugge zoekt nog altijd werknemers voor 900 openstaande vacatures. Het gaat om kraanmannen, chauffeurs en ingenieurs. "Misschien moeten we de haven toch nog beter promoten", zegt CEO Joachim Coens. 2017 was een goed jaar voor de haven. Er sneuvelden records in het aantal cruisetoeristen en behandelde nieuwe wagens.

Eerst het goede nieuws: de haven van Zeebrugge de grootste autohaven van Europa.





Meer nog: het volume behandelde nieuwe wagens steeg opnieuw met twee procent in 2017 tot het recordaantal van 2,83 miljoen wagens. "De koopkracht in het Verenigd Koninkrijk is gedaald en dat betekent dat het aantal wagens dat naar de UK wordt verscheept toch in dalende lijn zit. Daar moeten we in 2018 toch even rekening mee houden, maar veel kunnen we daar niet aan doen", zegt CEO Joachim Coens, die tevreden is over het voorbije jaar.





"De containertrafiek steeg met 6,5 procent en zie ik ook dit jaar verder groeien. De opening van de snelweg A11 is voor ons een zegen en ook de nieuwe cruiseterminal zal de mogelijkheden van de haven vergroten."





In 2017 kwamen in Zeebrugge 800.000 cruisetoeristen aan. Dat is opnieuw een record. Ze kwamen met in totaal 143 schepen naar de haven. De nieuwe terminal opent in april.





"Die zal het comfort voor de toeristen nog verbeteren. Het is de ambitie om het aantal cruisetoeristen ook de komende jaren te vergroten", zegt Coens. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) pikt in: "Het is niet de bedoeling om die mensen allemaal richting Brugge te sturen. Zeebrugge moet net de haven van Vlaanderen worden. We willen dat de cruisetoeristen ook andere steden ontdekken."





Aardgas

Minder goed nieuws is de verdere daling van de aardgastrafiek. Dat heeft een dieptepunt bereikt, al verwacht de haven een heropleving dankzij een contract met Rusland. Ook het niet-ingevuld raken van 900 vacatures baart het havenbestuur zorgen. "We zoeken nog naar chauffeurs, kraanmannen, technici, ingenieurs en veiligheidspersoneel. Door de nakende Brexit zijn ook mensen met kennis van douanereglementen welkom", zegt Joachim Coens, die lonkt naar de hogescholen in de buurt. "Het is veel moeilijker dan vroeger om personeel te vinden, onder meer door het lage werkloosheidscijfer in de regio. We gaan nu samenzitten met scholen om opleidingen af te stemmen op vraag van de bedrijven. Misschien moeten we onze haven toch nog beter promoten in wervingscampagnes."





Geen fusie

Tot slot benadrukken ze bij de haven van Zeebrugge dat een fusie met Antwerpen niet aan de orde is. "Maar de sfeer tussen beide besturen is goed", zegt Landuyt. "Onder meer op vlak van containers en dataplatformen gaan we vaker samenwerken."