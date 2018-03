9 extra voltijdse krachten voor afvalophaling 29 maart 2018

De stad Brugge werft binnenkort negen extra voltijdse krachten aan voor de afvalophaling in de stad. Het gaat om vijf arbeiders en vier technisch assistenten.





"De dienst was wat onderbevolkt. Hun taak is dan ook niet simpel: zij moeten dagelijks 1.689 afvalmanden ledigen. Dat komt neer op 300.000 ledigingen per jaar", zegt schepen van Milieu Philip Pierins (sp.a). Om die druk op de arbeiders wat te verlichten, stelde raadslid Sandrine De Crom (Open Vld) voor om slimme afvalbakken te overwegen. Die werken met een sensor en geven een signaal wanneer een afvalmand vol zit. "We zijn met zo'n proefproject bezig", zegt Pierins. "Maar de bakken zijn behoorlijk prijzig en ook voor de arbeiders wordt het niet per se eenvoudiger."





(BHT)