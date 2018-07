850 fietsen gaan onder 't Zand ONDERGRONDSE FIETSENSTALLING TOCH OP TIJD KLAAR BART HUYSENTRUYT

14 juli 2018

02u36 0 Brugge De eerste fietsers hebben gisteren hun weg naar beneden gevonden op 't Zand. Daar is de gratis fietsenstalling toch op tijd klaar: 600 tweewielers krijgen er een droge en veilige plaats. Met nog de parking onder het Concertgebouw kunnen er 850 fietsen gestald worden.

De afwerking van 't Zand is zo goed als klaar. Tegen de verwachtingen in kon gisteren zelfs de nieuwe ondergrondse parking geopend worden. De eerste schuchtere fietsers plaatsen hun voertuig onder de grond. Dat kan via een trap aan de kant van de horecazaken. De fietswielen plaats je in de gleuf, waardoor je vlot beneden en ook terug boven geraakt. Er is een aparte uitgang langs de kant Smedenstraat. "Hier kunnen 600 fietsen staan", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Tel daarbij de meer dan 200 plaatsen onder het Concertgebouw en je hebt een totale capaciteit van zo'n 850 tweewielers: dat moet ervoor zorgen dat we straks geen enkele fiets meer op het plein zelf zien staan."Of dat in werkelijkheid ook zo zal zijn, valt af te wachten, maar de service is er natuurlijk wel. De parking is 24 uur op 24 gratis toegankelijk en staat onder cameratoezicht.





"Zo wordt het open karakter van het plein maximaal benadrukt", zegt Landuyt. "De fietsenparking is opgedeeld in twee delen: meer dan 400 publiek toegankelijke stalplaatsen en 12 plaatsen voor bakfietsen. Daarnaast is er ook een afgesloten stalling, die toegankelijk is met een badge. Hier kunnen 164 rijwielen staan, vooral gericht op bewoners en werknemers."





Niet alleen is daarmee 't Zand zo goed als klaar, ook het imago van Brugge als fietsstad wordt weer bijgespijkerd. "Brugge is veilig voor fietsers en fietsen. Om het gebruiksgemak te verhogen, kregen de trappen van beide fietsenparkings aan weerszijden een fietsgoot. De toegang tussen de Smedenstraat en de Noordzandstraat heeft twee automatische roltapijten. Zo ga je met een zwaarbeladen fiets de parking vlot in en uit."





Vrijdagmarkt

Tegelijk trad gisteren ook de nieuwe verkeersafwikkeling rond de Vrijdagmarkt in werking. De lokale politie hield een oogje in het zeil en dat bleek geen overbodige luxe. Veel chauffeurs probeerden nog via de Hoefijzerlaan richting kant Beursplein te rijden, maar dat mag niet meer. Enkel bussen en taxi's mogen die beweging nog maken. Andersom mag het wel: vanaf de Hauwersstraat richting Smedenstraat. De tweevaksbaan nodigt uit om die winkelstraat opnieuw vaker te verkiezen."





Opmerkelijk is dat de Guido Gezellelaan voorlopig nog niet is afgesloten voor het verkeer. Dat moet één van de komende weken gebeuren. De aanpassing voor het verkeer dat via de Ketelbuizerstraat naar de Smedenstraat kan rijden is alvast geslaagd. Het zorgt voor veel minder oponthoud aan de verkeerslichten.