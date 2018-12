85-jarige ziet garage en auto in vlammen opgaan Mathias Mariën

12 december 2018

16u33 0 Brugge Langs de Stationslaan in Sint-Michiels is woensdagmiddag even na 15 uur brand ontstaan achteraan een woning in een losstaande garage. De buren van de 85-jarige bewoner zagen rook opstijgen uit het bijgebouw en alarmeerden de brandweer. Eenmaal ter plaatse hadden de hulpdiensten de situatie snel onder controle. De schade aan de garage is wel aanzienlijk. Ook de wagen van de tachtiger is helemaal vernield.

Ghislain Kesteleyn (85) wist woensdagmiddag nog niet wat er allemaal gebeurde. De brandweer kon het vuur in de garage snel blussen, maar kon niet voorkomen dat de wagen van Ghislain grote schade opliep. “Die is eigenlijk helemaal rijp voor de schroothoop”, zegt de tachtiger. De politie bleef woensdagmiddag lange tijd ter plaatse bij de man en is een onderzoek gestart. De oorzaak is vooralsnog onbekend. Al lijkt de kans op kwaad opzet eerder klein. Voor Ghislain is vooral het verlies van zijn wagen een serieuze domper. “Ik trok er nog regelmatig op uit. De auto was zo’n beetje mijn vrijheid. Maar die is nu volledig kapot. Ook al mijn werkmateriaal in de garage is vernield.” Het grote voordeel is dat de garage volledig los staat van de woning en de vlammen dus niet meteen oversloegen op het huis. Tijdens de bluswerken was de Stationslaan plaatselijk afgesloten voor verkeer.