848.000 bezoekers voor Brugse musea in 2018 Bart Huysentruyt

08 januari 2019

13u04 0 Brugge De veertien locaties van Musea Brugge hebben in 2018 in totaal 848.028 bezoekers verwelkomd. Dat ligt in de lijn van andere jaren.

De tentoonstellingen ‘Pieter Pourbus en de vergeten meesters’ en ‘William Kentridge. Smoke, Ashes, Fable’, beide gestart in 2017, lokten in januari en februari nog heel wat nieuwsgierigen. Ook ‘Haute Lecture by Colard Mansion’ werd een succes, met maar liefst 41.409 bezoekers. Dé toplocatie blijft het Belfort, gevolgd door de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Groeningemuseum en het Sint-Janshospitaal. 18 procent van het aantal bezoekers is Brits, gevolgd door 14 procent Belgen. Ook de Fransen en Amerikanen toonden veel interesse. Dat is gelijkaardig aan andere jaren.

Blikvangers dit jaar worden een tentoonstelling met meestertekeningen in het Arentshuis (vanaf 14 februari), de tentoonstelling ‘De Mena, Murillo en Zurbaran. Meesters van de Spaanse Barok’ in het Sint-Janshospitaal (vanaf 8 maart) en als kers op de taart de heropening van het compleet gerestaureerde Gruuthusemuseum met bijhorend nieuw Museumpaviljoen. In het weekend van 25 en 26 mei vindt een feest hiervoor plaats.