800 euro boete maar geen stadionverbod voor Borussia Dortmundsupporter met wagen vol wapens Jelle Houwen

04 december 2018

Een 51-jarige Duitse supporter van Borussia Dortmund kreeg via snelrecht 800 euro boete nadat hij naar aanleiding van de CL-wedstrijd van Club Brugge tegen de Duitse club betrapt werd met een gans arsenaal aan verboden wapens. Jens M. reed met zijn zoon en diens vriend vanuit Dortmund naar Brugge op 18 september en zocht in de buurt van het stadion een parkeerplaatsje. De man vond er echter geen en reed daarom naar eigen zeggen zélf naar een agent in de buurt om hulp te vragen. Die agent zag door het geopend raampje echter een busje pepperspray liggen en riep versterking in. De Duitser moffelde het busje nog snel in zijn onderbroek maar het was te laat. In zijn wagens werd vervolgens een gans arsenaal aan attributen gevonden, waaronder ook verboden wapens: twee matrakken, een mes, een mondstuk voor boksers, een noodhamer, spanbanden, twee fakkels, twee potten Bengaals vuurwerk en bivakmutsen. “Duidelijk bedoeld om niet naar de voetbal te kijken maar om een robbertje te vechten”, stelt de procureur. De man riskeerde ook een jaar gerechtelijk stadionverbod maar omdat de feiten niet in het stadion of de onmiddellijke buurt daarvan gebeurden ging de rechter daar niet op in. Ook voor de verboden wapens had hij een uitleg: Volgens de man gaat het om spullen die in Duitsland niet allemaal verboden waren en wist hij van niet beter. Hij had ook niet de bedoeling om te vechten stelt hij.