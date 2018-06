80.000 bezoekers na maand Triënnale 08 juni 2018

Tijdens de eerste maand van de Brugse Triënnale hebben al meer dan 80.000 mensen de kunstwerken in de stad bezocht. Met gemiddelde van 2.669 bezoeken per dag en piekdagen van meer dan 6.000 bezoeken blikt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) tevreden terug op deze eerste Triënnale-maand. "We meten bovendien slechts op een aantal punten op het parcours. Wie in Brugge rondloopt, merkt dat de Triënnale leeft in de stad. Er is een groeiende internationale interesse, en ook de Bruggelingen zijn trots dat hun stad op zo'n positieve en hedendaagse manier in het nieuws komt." De Drijvende School MFS III (Minne Floating School) van NLÉ op het Minnewater is de publiekstopper, met piekdagen van meer dan 2.000 bezoekers. Vooral Nederlandstaligen, gevolgd door de Engelstaligen en de Franstaligen verkennen op dit ogenblik het parcours. De Triënnale loopt nog tot en met 16 september. (BHT)