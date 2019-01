8,3 miljoen toeristen: 2018 is recordjaar voor Brugge Ook bootjes vestigen record: 1,250 miljoen mensen vervoerd Bart Huysentruyt

22 januari 2019

11u45 0 Brugge 8,3 miljoen mensen hebben in 2018 Brugge bezocht. Dat zijn er bijna een miljoen meer dan het jaar voordien en is een nooit gezien recordcijfer. Alle toeristische initiatieven, van bootjes tot busjes, deden het beter. “Meer parkings en meer congrestoerisme zijn de uitdagingen van dit jaar”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a).

Op nauwelijks twee jaar tijd groeide het toerisme in Brugge met maar liefst 28 procent. De groei van het internationaal toerisme stuwt het dag- en verblijfstoerisme tot recordhoogtes. December is met voorsprong de drukste maand. Op de voorlaatste dag van 2018 werden de meeste bezoekers geteld: net geen 60.000, ofwel een volle wei van Werchter. “In totaal telde 2018 liefst 32 dagen met meer dan 40.000 bezoekers, ofwel evenveel als een succesvolle Bloedprocessie. Dat is echt ongezien", zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a).

De meeste dagrecreanten, die uit de 17 omliggende gemeenten van Brugge komen, kwamen vanuit Knokke-Heist. Ook bezoekers uit Beernem en Torhout deden de kassa in Brugge rinkelen. Ze waren vorig jaar met in totaal 1,25 miljoen. Dagjestoeristen, die vanuit verdere steden naar de Breydelstad afzakken, waren vorig jaar met 5,9 miljoen. Zij vormen de belangrijkste markt voor Brugge. “Eén op drie combineert een bezoek aan Brugge met een verblijf in een andere stad zoals Brussel, Amsterdam of Parijs”, stelt Pierins vast. “Dat is een evolutie die de laatste jaren aan belang wint.”

Ook het verblijfstoerisme doet het met 2,5 miljoen overnachtingen in Brugge ongekend goed. Vanuit Groot-Brittannië, de grootste markt voor Brugge, kwamen dertig procent meer toeristen naar de stad. Ook de buurlanden, Spanje en Italië doen het goed.

Al die toeristen zijn goed voor een enorme omzet: 700 miljoen euro. Geen wonder dus dat ook de attracties in Brugge recordcijfers noteren. Twaalf private musea, waaronder Historium en het Chocolademuseum, ontvingen vorig jaar samen 720.000 bezoekers. De toeristische minibusjes vervoerden 56.000 mensen, een stijging met 21 procent. De toeristische infokantoren zien dezelfde stijging aan hun loket: 950.000 bezoekers die uitleg kwamen vragen. Tot slot deden ook de bootjes het ongekend goed. Ze vervoerden 1,25 miljoen bezoekers: een absoluut record.

“We zijn op onze hoede voor de nadelen van zoveel toerisme", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Maar we zijn vooral blij met deze cijfers. We houden in de gaten of er niet teveel winkeltjes bijkomen die enkel op toeristen mikken. Ook de leefbaarheid in de binnenstad voor onze eigen inwoners is een aandachtspunt. Voorlopig zijn de tevredenheidscijfers goed, maar we volgen dat nauwgezet op. Er zijn nauwelijks klachten.” Uitdagingen voor 2019 zijn extra parkings voor dagtoeristen en het aantrekken van meer congressen. “Dit jaar zal de parking Waggelwater klaar zijn, goed voor 180 extra plaatsen. Onder ‘t Zand starten de uitbreidingswerken in het najaar. Ook het congres- en beursgebouw staat dit jaar in de steigers.”